Vince alla lotteria 1,3 milioni di euro ma torna a lavorare in un McDonald's: «Mi mancavano i miei amici»

di Redazione Web

Ha vinto circa 1,3 milioni di euro alla lotteria britannica, ma è tornato a lavorare al Mc'Donald's. Una scelta davvero insolita che rispecchia però il noto proverbio: "I soldi non fanno la felicità". Si chiama Luke Pittard ed aveva 29 anni quando nel 2006 vinse alla lotteria britannica l'ingente cifra. Nonostante la sua vita sia inevitbilmente cambiata, oggi Luke Pittard è tornato a lavorare a McDonald's «perché gli mancavano i suoi amici».

EuroMillions, vince 8,5 milioni di euro con una giocata: colpo grosso al Lotto in Inghilterra

Gioca alla lotteria per la prima volta e vince 48 milioni: «Ho pianto di gioia». Cosa ha fatto dopo è incredibile

Il premio della lotteria

Luke vinse il premio della lotteria quando lavorava ancora con la sua ragazza al McDonald's, guadagnando circa 7,5 euro l'ora. Dopo aver vinto alla lotteria, sia lui che la sua fidanzata (futura moglie) lasciarono il lavoro. Oggi Pittard ha scelto di tornare al suo vecchio lavoro: «Molti dei miei vecchi colleghi di McDonald's sono venuti al mio matrimonio e sono rimasto in contatto con loro per tutto questo tempo, quindi ho pensato: 'Perché non tornare?'”».

Poi, ha aggiunto «Tutto per me stava diventando noioso, ripetitivo e sono ingrassato. Non ho smesso di mangiare. Mi piace il lavoro. È meglio che stare a casa tutto il giorno. Alcune persone pensano che io non sia molto a posto con la testa. Ma dico a tutti che ci sono cose più importanti nella vita che avere soldi», Conclude Pittard.

Il ritorno a McDonald's

Il suo vecchio capo ha dichiarato di essere felice del suo ritorno perché Pittard era un ottimo membro della sua squadra. Ed ha aggiunto: «Sono contento che abbia avuto il tempo di godersi la sua vincita, però mi piace averlo qui, perché è come se non se ne fosse mai andato!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA