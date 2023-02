Lotto EuroMillions, vince 8,5 milioni di euro con una giocata: colpo grosso in Inghilterra

di Redazione web

Lotto, un colpo multi milionario: un misterioso fortunato ha vinto un jackpot da far venire l'acquilina in bocca da 7,6 milioni di sterline nell'ultima estrazione della lotteria EuroMillions. Una cifra pari a oltre 8 milioni e mezzo di euro. Camelot ha confermato di aver ricevuto una richiesta per il premio del jackpot di £ 7.639.134 vinto da un singolo possessore di biglietto nell'estrazione del Lotto di sabato.

La vincita record nel Regno Unito

Andy Carter, Senior Winners' Advisor presso The National Lottery, ha dichiarato: “Siamo lieti che questo fantastico jackpot del Lotto sia stato vinto, che favoloso febbraio si è rivelato per questo fortunato possessore del biglietto. Il nostro obiettivo è ora sostenere questo titolare del biglietto jackpot e aiutarlo a iniziare a godersi la sua vincita che cambia davvero la vita. Questo è già il quarto fortunato multimilionario con jackpot del Lotto creato quest'anno, dopo che due fortunati possessori di biglietti hanno condiviso il jackpot da 12 milioni di sterline nell'estrazione del 28 gennaio che ha fatto seguito a un inizio molto felice del nuovo anno per un singolo biglietto -holder che ha vinto il jackpot da 4 milioni di sterline il 7 gennaio.

La prima estrazione dell'EuroMillions ha avuto luogo il 7 febbraio 2004 da tre organizzazioni: Française des Jeux in Francia, Loterías y Apuestas del Estado in Spagna e Camelot nel Regno Unito.

Uno dei più grandi premi del Regno Unito era in palio il 4 dicembre 2020 con un enorme jackpot EuroMillions da 175 milioni di sterline. Un altro precedente vincitore del Regno Unito è stato un giocatore rimasto anonimo che vinse l'8 ottobre 2019 ben 170.221.000 sterline.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 16:05

