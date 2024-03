Vince la lotteria e caccia il marito di casa: «Ha speso tutto in auto di lusso, orologi e partite di calcio»

di Redazione web

Gillian Bayford è una donna inglese che è diventata famosa sui social perché alcuni anni fa è riuscita a vincere il montepremi massimo della lotteria che, nel 2012, ammontava a 148 milioni di sterline (ovvero più di 173 milioni di euro). Dopo la sua vittoria, Gillian e il marito Brian Deans hanno condotto una vita all'insegna degli agi e soprattutto della tranquillità dovuta alla sicurezza economica. Il nome della donna, però, è tornato sulle prime pagine dei tabloid inglesi in quanto alcune fonti molto vicine a lei hanno raccontato che avrebbe lasciato il marito di recente perché lui avrebbe sperperato gran parte del denaro acquistando auto di lusso, orologi e comprando biglietti per partite di calcio anche fuori dal Paese. Ecco che cos'hanno rivelato gli insider.

Il racconto della fonte

Una fonte vicina a Gillian Bayford ha raccontato al The Sun: «Brian Deans stava sperperando tutto il denaro della vincita. Sarebbero potuti finire entrambi al verde perché Brian vedeva Gillian come un bancomat, niente di più e lei continuava a dargli soldi per cercare di far funzionare il matrimonio. Nessuna somma, però, era mai abbastanza e lui ne voleva sempre di più. Per questo motivo, Gillian ha chiesto il divorzio. Non sopportava più di vedere un tale spreco di denaro, dato che, Brian spendeva i soldi solo per sé comprando auto di lusso, orologi super costosi e per divertirsi con gli amici ai quali offriva tutto.

Il passato di Brian

Inoltre, un altro insider molto vicino all'ormai ex coppia ha rivelato al The Sun: «Brian si comportava come se fosse lui il vincitore della lotteria, invece che la moglie. Tuttavia, forse, Gillian avrebbe dovuto accorgersi prima della persona che era Brian, dato che, già in passato aveva già scontato sei mesi dietro le sbarre per frode».

