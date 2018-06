La madre superiora di un convento di suore ha presentato presso un commissariato di polizia dello Stato meridionale indiano del Kerala una denuncia per violenze sessuali contro il vescovo cattolico Franco Mulakkal, responsabile della diocesi di Jalandhar, in Punjab. Lo riferisce oggi la tv News18. Nella sua denuncia la religiosa, di cui per ragioni legali non è stata resa nota l'identità, ha sostenuto che il vescovo la convocò per discutere «importanti questioni» nel 2014 e che, allora e nei due anni successivi, ha abusato di lei 14 volte. La polizia di Kuravilangad ha reso noto che il giorno precedente all'iniziativa della religiosa, il vescovo Mulakkal ha depositato in commissariato una denuncia in cui la accusa di tentativo di ricatto. Sulla vicenda, aggiunge l'emittente, è stata aperta una inchiesta.



A quanto ha riferito la madre superiora, che operava in una istituzione dipendente dalla diocesi del Punjab, il primo stupro avvenne in una guesthouse del distretto di Kottayam nel 2014, mentre poi vi furono altri 13 episodi di violenza sessuale ai suoi danni. Fonti vicine alla suora hanno aggiunto che la questione era stata portata all'attenzione del cardinale Mar George Alencherry, all'epoca capo della chiesa in Kerala, senza però che fossero intraprese azioni. Da qui la decisione di presentare una denuncia alla polizia. «Non ho nulla da aggiungere - ha fatto sapere la religiosa ai media - e non resta che attendere i risultati della mia azione legale». Franco Mulakkal, 54 anni, è stato designato titolare della diocesi di Jalandhar da papa Francesco il 13 giugno 2013.

