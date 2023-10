Vende una "pochette" su internet, ma gli utenti la smascherano: «Ecco che cos'è davvero»

di Redazione web

the depop girlies are absolutely unhinged pic.twitter.com/pd0hIkKoaC — DM Drama (@dmdramaa) September 29, 2023

La reazione della donna

Comprendeva un'immagine della "pochette", che era di pelle nera con dettagli argentati. L'articolo era stato inserito nella categoria "borse" e nell'annuncio diceva che era «nuovo di zecca».



Uno screenshot della loro conversazione ha visto il potenziale acquirente scrivere: «Ti rendi conto che questo è un portafoglio da automobile della Renault e non una pochette?» Tuttavia, il venditore non sembrava imbarazzato per essere stato colto in flagrante, poiché ha risposto senza mezzi termini: «E quindi?».

