«Mi rifiuto di trattare mia figlia e la mia figliastra allo stesso modo, mia moglie mi accusa di favoritismi, ma la gente mi dà ragione»

di Redazione web

Il papà di una ragazza adolescente e patrigno di una ragazza sua coetanea ha suscitato grande dibattito online dopo aver sottoposto agli utenti dei social una questione riguardante la "gelosia" che ci sarebbe tra le due sedicenni. L'uomo spiega che sua figlia è un'atleta di talento, che in una settimana riesce a guadagnare anche 1.200 dollari insegnando tennis ai bambini, mentre la figlia della moglie lavora in un pub e guadagna 200 dollari a settimana. Il problema in famiglia è nato quando la compagna ha avanzato la pretesa che la ragazzina più "ricca" dividesse il suo stipendio con la sorellastra per evitare che tra le due ci fossero disparità.Il papà americano ha raccontato la sua frustrazione sul forum Reddit, dove la maggior parte degli utenti è rimasta sbalordita dalla richiesta della moglie, che è stata definita "gelosa" e "delirante".

«Ho detto a mia moglie che dovrebbe migliorare il suo aspetto e lei si è infuriata. Me l'aveva chiesto lei...»

La sposa convola a nuove nozze, il fratello: «Non ho intenzione di comprarle un regalo». La motivazione trova tutti d'accordo

I favoritismi tra le figlie

Un padre ha acceso il dibattito dopo aver rivelato come si è opposto alla moglie quando lei ha suggerito alla figlia adolescente di cedere parte del suo stipendio alla sorellastra.

I commenti

Gli utenti di Reddit hanno inondato lo sfogo del padre di commenti di sostegno, definendo la moglie e la figliastra "gelose", "irragionevoli" e "deliranti". Un utente ha scritto: "Tua moglie e tua figliastra non hanno diritto al denaro di nessuno tranne che al proprio". 'Mio fratello guadagna molto più di me, questo significa che deve aiutarmi a pagare la mia nuova macchina?". Un altro ha aggiunto: "NON è compito di tua figlia provvedere alla sua sorellastra e tua moglie ha bisogno di darsi una calmata".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA