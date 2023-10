La sposa convola a nuove nozze, il fratello: «Non ho intenzione di comprarle un regalo». La motivazione trova tutti d'accordo

Quando a sposarsi è una sorella o un fratello è sempre una grande emozione. A volte, è una gioia più grande di quella che si potrebbe provare per se stessi. Condividere un momento del genere con un membro della famiglia, da spettatore e non da protagonista, ti dà modo di capire a 360 gradi l'esperienza delle nozze, l'emozione degli sposi, il ricevimento e i festeggiamenti. Ma se tua sorella si sposa e tu decidessi di non farle un regalo, come la prenderebbe la tua famiglia? Ecco quanto ha denunciato un uomo, che sostiene di non voler fare un dono alla sorella nel giorno così importante per la sua vita e la motivazione trova tutti d'accordo: ecco di cosa si tratta.

