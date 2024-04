Vedova scopre dal conto corrente del marito che era stata tradita con un 'sugar baby': «Ha speso tantissimi soldi, sono inorridita»

di Serena De Santis

Sapere di essere state tradite dal marito non deve essere piacevole, soprattutto se si viene a conoscenza del tradimento dopo la morte del coniuge, in particolare se il tradimento è stato consumato con un altro uomo durante il matrimonio. No, non si tratta di "Fate ignoranti" di Ferzen Özpetek, anche se la storia sembra così surreale da poter dare lo spunto a una serie tv. In realtaà, è ciò che è accaduto a una donna degli Stati Uniti che, dopo il decesso del marito, ha scoperto di essere stata tradita non solo con altre donne, ma anche con un sugar baby. E il marito, per le relazioni clandestine con il giovane, ha speso circa 1.500 dollari. «Sono rimasta stupita da questa scoperta - ha dichiarato su Reddit la vedova -. Non mi aspettavo di scoprire questi tradimenti, sono totalmente inorridita».

La scoperta

Grazie alla visione del conto corrente, la donna ha scoperto la doppia vita del marito soltanto dopo la morte di quest'ultimo. L'uomo aveva speso più di 1.500 dollari per consumare rapporti con altre persone. Una notizia che l'ha totalmente sconvolta, sopratutto perché erano anni che lei aveva chiesto al compagno di avere una relazione non monogama, trovando però la netta contrarietà del marito alla sua proposta.

«Era da tanto tempo che non ero felice nel nostro matrimonio, così avevo chiesto a mio marito di intraprendere una relazione aperta - ha spiegato la donna su Reddit -.

Tra l'altro, il marito negli ultimi tempi aveva incontrato più volte un sugar baby. «A me non dà fastidio che abbia speso un sacco di soldi per le sue relazioni, bensì non sopporto l'ipocrisia. Perché mi ha fatto stare male per tanto tempo dopo che gli avevo chiesto di iniziare una relazione non monogama, invece lui mi aveva già tradita? Perché lui poteva essere felice e io no? Non so come gestire la rabbia e la tristezza che sto provando in questi giorni».

L'abbraccio del web

Dopo la pubblicazione del post sulla piattaforma social, sono stati tantissimi gli utenti che hanno mostrato la propria vicinanza alla donna. Alcuni sotto allo sfogo hanno scritto: «Mi dispiace che tu stia soffrendo, ma l'universo sembra averti fatto un favore. Spero che troverai presto la tua felicità, perché la meriti». Mentre altri hanno commentato: «Per la perdita dell'uomo che amavi sono profondamente addolorato. Invece, per l'uomo che ha abusato di te, sono felice che se ne sia andato. Non è mai troppo tardi per vivere come desideri».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 12:49

