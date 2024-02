Dopo forti nevicate nella prima settimana di febbraio nelle zone più alte del Kashmir, una massiccia valanga ha colpito l'area di Sonmarg, in India, sulla strada Srinagar-Leh, lo scorso 9 febbraio. Fortunatamente, non ci sono state vittime a seguito dell'incidente avvenuto vicino al cantiere per la costruzione del tunnel di Zojila a Sonmarg.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 15:02

