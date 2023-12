Mucche rischiano di affogare per l'alluvione, salvate dai volontari: «Stavano per morire sotto l'acqua»

L'Australia, e più precisamente la zona del Queensland, è stata colpita negli ultimi giorni da quella che è stata definita, dalle autorità, la peggiore alluvione mai vista. Fortunatamente, al momento non hanno registrato vittime, feriti o dispersi, ma le forti piogge hanno creato disagi a persone, animali e interi centri abitati.

In particolare, nella giornata di domenica dei cittadini si sono accorti del bestiame portato via dalla forte corrente del fiume Barron, e si sono immediatamente messi in azione: hanno creato una corda a partire dai lacci delle scarpe e tirato su quattro mucche, in totale.

L'operatore turistico locale, Bazz Goes, era tra gli eroi che hanno partecipato al salvataggio e ha ripreso la scena: «Io e i miei amici eravamo in macchina per fare un giro nell'area e ci è stato inviato un video che mostrava le mucche che venivano giù dal fiume Barron», ha dichiarato a Channel Nine's Today.

Poi, come riporta il DailyMail, ha continuato: «Quella era solo uno dei posti in cui siamo andati per vedere se potessimo essere d'aiuto in qualche modo, ma c'è ancora tanta gente in difficoltà che cerca un pezzetto di terra per tenere i piedi all'asciutto».

La situazione in Australia

Migliaia di persone sono state evacuate, molte sono fuggite in barca.

A Cairns sono stati registrati oltre due metri di pioggia e secondo i meteorologi pioverà ancora per 24 ore e si avrà l'alta marea. Il premier del Queensland Steven Miles ha dichiarato all'Australian Broadcasting Corporation che il disastro naturale è stato «il peggiore che possa ricordare».

La priorità, ha spiegato, è ora trarre in salvo le persone intrappolate dal livello crescente di acqua nella remota città di Wujal Wujal, a circa 175 chilometri a nord di Cairns. La preoccupazione anche per il livello dei fiumi. Si prevede infatti che diversi fiumi supereranno il record stabilito durante l'enorme alluvione del 1977.

Il fiume Daintree, ad esempio, ha già superato il record precedente di 2 metri, dopo aver ricevuto 820 millimetri di pioggia in 24 ore. Si cominciano anche a fare stime dei danni, con i funzionari statali che parlano di oltre un miliardo di dollari australiani di danni, l'equivalente di 670 milioni di dollari Usa.

