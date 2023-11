Barca affonda nelle Bahamas con 100 turisti a bordo: morta una donna, due feriti. Il video è spaventoso

Un catamarano con a bordo più di 100 turisti è affondato nelle Bahamas durante il tragitto per raggiungere la famosa isola turistica Blue Lagoon. Una donna ha perso la vita e altre due persone sono state portate in ospedale per le ferite riportate, ma le indagini sono ancora in corso e non è chiaro quale sia il loro stato di salute.

Camion tampona un pulmino di turisti, un morto e 8 feriti: 4 sono gravi

Cos'è successo: il video della tragedia

Il sovrintendente capo Chrislyn Skippings ha dichiarato che la donna di 74 anni che ha perso la vita proveniva dal Colorado, negli Stati Uniti, ed era lì in vacanza con la sua famiglia. Il resto dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio sono stati recuperati. Tra questi, ci sarebbero due feriti, secondo quanto riportato dalla polizia e da ABC 7.

Becky e Matt Savage, una coppia di Chicago, si trovavano sulla barca insieme ai due figli quando, secondo le loro dichiarazioni, sono stati colpiti da due onde particolarmente imponenti: «La prima, molto alta, ci ha investiti e ho visto che ne arrivava anche una seconda, quindi ci siamo spostati per non essere travolti».

Becky racconta che i passeggeri hanno iniziato a gridare per avere i giubbotti di salvataggio ed è scoppiato il caos: «I giubbotti erano sul ponte superiore, in un cesto, e sono tutti corsi verso quel punto per prenderli».

Poi, sono iniziate ad arrivare le navi di soccorso e tutti i genitori hanno iniziato a spingere i propri figli verso le mani dei soccorritori. Le indagini sul perché la barca sia affondata e sulle cause della morte della turista americana sono ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA