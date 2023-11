Camion tampona un pulmino di turisti, un morto e 8 feriti: 4 sono gravi

di Redazione web

Un incidente in autostrada che ha trasformato in tragedia la vacanza di un gruppo di turisti americani. Il sinistro nel primo pomeriggio sulla Roma-Civitavecchia, in direzione della Capitale. Un minivan, con a bordo la comitiva scesa poco prima da una nave da crociera attraccata al porto turistico, è stato tamponato da un camion. L'impatto è stato violentissimo e il pullmino è finito contro il guardrail.

Il bilancio delle vittime

Il bilancio è di un morto e otto feriti, di cui quattro trasportati in ospedale in gravi condizioni. Per estrarli dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono stati impegnati nelle operazioni con due squadre. Per uno dei passeggeri, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Una volta liberato dai rottami del veicolo, il medico ha constatato il decesso dell'anziano.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze dell'Ares 118, intervenuto anche due elicotteri per trasferire rapidamente in ospedale i pazienti che erano in condizioni più serie.

Autostrada A12 chiusa

Il tratto dell'autostrada A12, compreso tra Civitavecchia sud e lo svincolo nord in direzione di via Aurelia, è stato chiuso per quasi tre ore, causando code. I pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

