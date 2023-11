Bimbo di 2 anni dimenticato sul bus, muore dopo otto ore: «L'autista non lo ha visto». Il dolore della mamma

di Tommaso Cometti

Una morte assurda, impossibile da accettare. Un bimbo di 2 anni, in Brasile, è morto dopo aver trascorso 8 ore rinchiuso in uno scuolabus: l'autista, a quanto pare, non si era accorto che c'era ancora un bambino a bordo. Come riporta il Sun, il conducente 45enne ha trovato il malcapitato privo di conoscenza: a nulla sono servite le cure dei medici, perchè l'infante è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

La tragedia

La polizia sta indagando sulla vicenda, per accertare le responsabilità dell'autista e di sua moglie, anch'ella impiegata presso il trasporto scolastico organizzato dal comune di San Paolo.

La donna, comprensibilmente, pretende che si chiariscano le circostanze che hanno causato la morte di suo figlio: «Voglio giustizia. Non vedrò mai più il mio bambino». Purtroppo, incidenti del genere sono già avvenuti, ultimamente: lo scorso settembre, ad esempio, una bambina è morta dopo essere rimasta chiusa in macchina per diverse ore, sotto il sole cocente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 20:04

