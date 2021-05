Vaccini Covid ma non solo, in Inghilterra cala la mortalità assoluta: dati mai così bassi dal 2001

In Inghilterra numeri record anche grazie alla campagna vaccinale: non crollano solo le morti per Covid, ma la mortalità in generale. I dati, infatti, non erano mai stati così bassi da quando l'Ons, l'istituto inglese di statistica, aveva iniziato a registrarli nel 2001.

Il Telegraph riporta i dati del mese che ha fatto registrare il record, quello dello scorso aprile. La mortalità è stata di appena 851,2 per 100mila abitanti: meno della metà del picco causato dalla prima ondata della pandemia nello stesso mese dell'anno precedente.

Nella sola Inghilterra, nel mese di aprile 2021 sono morte 38.899 persone, il 6,1% in meno rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Solo il 2,4% di questi decessi sono stati attribuiti al Covid, con una decrescita del 77,6% rispetto al mese precedente, marzo 2021.

Gli effetti benefici della campagna vaccinale, tuttavia, rivelano un dato allarmante per la tenuta del servizio sanitario nazionale. Le morti di Covid calano sensibilmente e il virus diventa, in Inghilterra e Galles, la nona causa di morte. Prima del Covid, infatti, compaiono per numeri assoluti altre patologie, come gli infarti, la demenza e vari tipi di cancro.

