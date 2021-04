Usa, sparatoria in un deposito della FedEx a Indianapolis: feriti gravi, si temono vittime. Suicida l'attentatore

Numerose persone sono state ferite durante una sparatoria a Indianapolis: lo riportano i media. La sparatoria è avvenuta ieri notte in un deposito della FedEx, vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis, hanno reso noto le autorità. Molti feriti sarebbero anche in gravi conizioni. Si temono anche delle vittime.

L'autore della sparatoria avvenuta poco dopo le 23 di ieri in un deposito della FedEx vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis, si è suicidato: lo riporta il quotidiano Indianapolis Star, che cita la polizia. Il giornale scrive inoltre che numerose persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Non si hanno ancora notizie sul numero di morti.

Non ci sono «ulteriori minacce per la comunità» della zona di Indianapolis in cui, poco dopo le 23 di ieri ora locale (le 6 di oggi in Italia), è avvenuta la sparatoria in un deposito della FedEx vicino all'aeroporto internazionale della città: lo ha detto ai media una portavoce della polizia. La portavoce ha confermato che l'autore della sparatoria si è suicidato, ma non ha specificato se oltre ai numerosi feriti ci sono anche vittime

+++news in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA