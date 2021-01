Usa, arrestato Jake Angeli: lo sciamano dell'assalto a Capitol Hil

Manette a Jake Angeli, lo «sciamano» di Capitol Hill. L'uomo, il vero nome è Jacob Anthony Chansley Angeli, è stato arrestato e incriminato per ingresso illegale e violento e condotta disordinata nei palazzi del Congresso. Lo ha reso noto il Dipartimento della Giustizia.

Con Angeli, più volte ripreso a Capitol Hill il 6 gennaio con in testa un cappello di pelliccia e corna da bisonte sono stati incriminati anche Adam Johnson, fotografato con sottobraccio il podio della speaker Nancy Pelosi, e Derrick Evans, deputato statale della West Virginia. Johnson che Evans sono stati arrestati nelle ultime ore, così come Nick Hochs, uno dei leader dei Proud Boys, in manette dopo essere rientrato a Honolulu.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Gennaio 2021, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA