Usa, Trump: «Non andrò all'insediamento di Biden». L'ultimo presidente a non partecipare fu nel 1869

Il presidente degli Usa Donald Trump ha scritto su Twitter che non sarà presente alla cerimonia di insediamento alla Casa Bianca del suo successore, Joe Biden. L'ultimo presidente a non partecipare alla cerimonia inaugurale del successore fu Andrew Johnson nel 1869.

Finora solo altri tre presidenti avevano snobbato l'Inauguration day del loro successore: John Adams, John Quincy Adams e Andrew Johnson.

«A tutti quelli che lo hanno chiesto, non andrò alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio». Lo twitta Donald Trump. Il 20 gennaio sono in calendario le cerimonie per il giuramento di Joe Biden.

