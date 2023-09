Blue Whale Challenge, 36enne pugnalato a morte: follia in Portogallo

di Redazione web

La Blue Whale Challenge, folle competizione social nata nel 2016, continua a mietere vittime: è stato ritrovato, infatti, il cadavere di un inglese di 36 anni, che aveva partecipato alla sfida. La Blue Whale Challenge è un gioco social perverso, che prevede una serie di “sfide” inizialmente innocue, che poi diventano sempre più pericolose, fino ad arrivare all'istigazione al suicidio.

Il cadavere, rinvenuto in una foresta nei pressi di una città del Portogallo, riporta numerose ferite da taglio. Nonostante un altro inglese, un uomo 26 anni, si sia già consegnato alle autorità per confessare il reato, le indagini sono ancora in corso.

Come riporta il Daily Mail, insieme al reo confesso sono state fermate altre persone potenzialmente connesse al reato, 2 uomini e 2 donne.

La ricostruzione

Secondo le ricostruzioni, la vittima è stata pugnalata nel corso di una lite con i suoi compagni: il gruppo era impegnato a partecipare alla famigerata Blue Whale Challenge.

La polizia locale ha scoperto il cadavere in una zona remota vicino la città portoghese di Pedrógão Grande, ieri mattina. Il nome del malcapitato non è ancora stato comunicato dalla polizia.

Un altro britannico di 26 anni, successivamente, si è presentato alle autorità portoghesi per confessare di aver accoltellato lo sventurato inglese.

Stando alle ricostruzioni, la vittima faceva parte di una comune, composta da esuli britannici e danesi. La sera del delitto, il gruppo si era allontanato dalla comune per fare baldoria in mezzo alla foresta limitrofa. A quanto pare, queste "feste" costituivano un'abitudine per i ragazzi, che avevano l'abitudine di divertirsi giocando alla Blue Whale Challenge.

Ed è stato proprio in quest'occasione, quindi, che la vittima sarebbe stata accoltellata da uno dei suoi compagni.

Le autorità hanno comunicato anche di aver rinvenuto il coltello utilizzato per l'omicidio, nascosto nei pressi del luogo in cui è stato trovato il cadavere. L'autopsia avverrà il prima possibile.

Le indagini in corso

Le indagini sono attualmente nelle mani della polizia giudiziaria del Portogallo, che si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli.

