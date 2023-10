Udogie, insulti razzisti sui social dai tifosi del Liverpool. L'ira del Tottenham: «Disgustati»

Il difensore italiano Destiny Udogie, acquistato in estate dal Tottenham, è stato bersagliato da insulti razzisti sul web, dopo la vittoria degli Spurs sul Liverpool.

Al termine dell'incontro, l'ex Udinese aveva postato sul proprio account Instagram una sua fotografia in azione sul campo da gioco: questo gesto è bastato per scatenare la rabbiosa reazione di numerosi sedicenti tifosi del Liverpool, che hanno commentato il post con insulti razzisti, imputando al calciatore la contestata espulsione di Diogo Jota.

I disgustosi commenti apparsi sul web sono stati prontamente stigmatizzati dal Tottenham, che si è schierato al fianco del suo giocatore.

L'episodio che ha generato l'attacco a Udogie risale alla partita di sabato tra il Tottenham e il Liverpool. Durante il match, il difensore italiano ha subito due falli, che hanno portato all'espulsione di un calciatore del Liverpool, Diogo Jota. Il Tottenham, dopo il cartellino rosso a Jota, ha vinto 2 a 1 nei minuti di recupero. Il ruolo giocato da Udogie nell'espulsione di Diogo Jota, quindi, avrebbe fatto infuriare alcuni tifosi facinorosi dei Red.

Il Tottenham, indignato dall'attacco subito dal suo tesserato, ha deciso di schierarsi apertamente in difesa di Udogie, con un comunicato ufficiale.

We are disgusted at the racist messages directed towards Destiny Udogie on social media following Saturday’s game against Liverpool.



We will work with the Premier League and, where possible, take action against any individual we are able to identify.



We stand with you… pic.twitter.com/aJxcnelfZX