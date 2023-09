Pallone d'oro 2023, la lista dei 30 candidati: ci sono due giocatori dell'Inter e due del Napoli. Chi sono i favoriti

C'è un solo italiano, l'interista Nicolò Barella, fra i 30 candidati che sono stati nominati per il Pallone d'Oro del 2023, che verrà assegnato il prossimo 30 ottobre. Nella lista domina il Manchester City che nella scorsa stagione ha fatto il 'Treblè vincendo Champions League, Premier e Coppa d'Inghilterra: così nell'elenco sono presenti sei giocatori della squadra di Guardiola, ovvero Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Erling Haaland (uno dei grandi favoriti assieme a Lionel Messi e Kylian Mbappé), Julian Alvarez, Ruben Dias e Rodri, più quel Ilkay Gundogan che del City è stato il capitano fino a luglio. C'è poi Josko Gvardiol, che ai Citizens è arrivato in estate. Assente per la prima volta dal 2004 a oggi Cristiano Ronaldo, mentre gli unici a non giocare in un campionato europeo sono Messi e Karim Benzema, vincitore l'anno scorsoe ora all'Al Ittihad. Quanto ai giocatori di squadre italiane, oltre a Barella ci sono il suo compagno nell'Inter Lautaro Martinez e Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia del Napoli.

La lista dei 30 candidati

Questa la lista dei 30 candidati al Pallon d'Oro: Gvardiol (Lipsia/Manchester City); Musiala (Bayern), Onana (Inter/Manchester United); Benzema (Real Madrid/Al Ittihad); Salah (Liverpool); Saka (Arsenal); De Bruyne (Manchester City); Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid); Kolo Muani (Eintracht/Psg); Bernardo Silva (Manchester City); E.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA