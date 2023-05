Guerra in Ucraina, da Cina e India schiaffo a Putin: riconosciuta per la prima volta «l'aggressione russa» a Kiev

di Redazione Web

Una prima crepa sembra essersi aperta nell'alleanza tra Vladimir Putin e i suoi partner più stretti. Il contesto è una risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu, non incentrata sulla guerra in Ucraina ma ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, che Cina e India hanno approvato insieme ad altri 120 Paesi. E nella quale si parla esplicitamente «dell'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina».

Da Cina e India schiaffo a Putin

I due Paesi si erano finora rifiutati di condannare l'invasione russa, e sebbene la mossa non rappresenti un vero e proprio cambio di rotta nella loro politica estera nei confronti di Mosca - visti soprattutto i legami commerciali e militari - il voto è comunque un primo segnale che l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha «accolto con favore»: «La risoluzione - ha sottolineato in un tweet - qualifica chiaramente la guerra contro l'Ucraina come 'aggressione da parte della Federazione Russa'».

La risoluzione di Cina e India

Il nodo della questione è concentrato in una riga nelle premesse della risoluzione di 11 pagine in cui poi si parla di tutt'altro: «Considerando ugualmente che le difficoltà senza precedenti che l'Europa deve attualmente affrontare in seguito all'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina, e contro la Georgia in precedenza, e della cessazione dell'adesione della Federazione russa dal Consiglio d'Europa, richiedono una cooperazione rafforzata tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa...».







In quell'occasione Xi aveva sottolineato come il rispetto reciproco di sovranità e integrità territoriale fosse «la base politica delle relazioni Cina-Ucraina», nonostante il giorno dopo il Cremlino abbia voluto far sapere che il ritorno ai confini del 1991 non era stato argomento di conversazione tra Putin e Xi in occasione della recente visita del leader cinese a Mosca. Ad ogni modo, i risultati immediati di quella telefonata sono stati il reciproco invio di un ambasciatore a Pechino e di un rappresentante speciale a Kiev, e il plauso della comunità internazionale che, seppur con la dovuta prudenza, l'ha salutata come «un primo passo importante». E chissà se la mossa successiva sia stata proprio quel voto seminascosto a Palazzo di Vetro.

