Ucciso a coltellate a 17 anni: «Aggredito e lasciato a morire in un canale». La polizia ferma 3 coetanei

di Redazione web

Preso a coltellate e lasciato a morire in un canale a 17 anni. Quando la polizia ha trovato il giovane Victor Lee in acqua a Ladbroke Grove, un quartiere della zona est di Londra, non c'era più niente da fare. Il ragazzo è stato soccorso, ma i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte. Un piccolo mistero, che ora dopo ora sembra avere contorni più precisi.

Accusati tre adolescenti

Dopo le prime indagini, la polizia ha raggiunto il primo risultato. Gli accusati dell'omicidio sono tre adolescenti di di 14, 15 e 17 anni. Secondo gli investigatori, Victor Lee potrebbe essere stato ucciso dopo un tentativo di rapina, riporta l'Evening Standard. Non si fermano comunque le indagini.

La polizia ha rinnovato l'appello a potenziali testimoni di farsi avanti per fornire informazioni che possano aiutare a chiarire il caso. I tre accusati saranno ascoltati per la prima volta lunedì e forniranno la loro versione dei fatti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 09:04

