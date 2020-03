Uccide l'amante e la nasconde in una valigia, poi si giustifica: «Aveva criticato le mie performance»

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 19:09

Hae ha messo ilMaxim Gareyev, 33 anni, laureato alla British University Open ha brualmente ammazzato la 24enne Ekaterina Semochkina, che lavorava come fashion blogger, dopo che la donnaL'uomo, di Mosca, è stato condannato a 9 anni di carcere dopo che il corpo della ragazza è stato trovato in una valigia con un vistoso taglio alla gola. Maxim ha confessato di averla uccisa perché in preda a un raptus di rabbia dovuto al fatto che la 24enne avrebbe offeso la sua virilità dopo essere stati a letto insieme. A trovare il corpo della ragazza, come riporta anche il Daily Mail, sono stati i genitori, che hanno fatto il possibile per salvarla senza però riuscirci.Ekaterina faceva la fashion blogger, ma era anche un medico, da poco laureatasi con il massimo dei voti. Amava la vita lussuosa, per questo, arrotondava i suoi guadagni facendo l'escort in un sito web. Dopo aver fatto sesso con il suo assassino avrebbe iniziato a dirgli che non aveva personalità, che non era abbastanza bravo tra le lenzuola, fino a quando il 33enne non è andato fuori di testa.Lui l'ha presa per il collo e ha provato a colpirla, la 24enne è però riuscita a scappare e a chiudersi in bagno, ma non è stato sufficiente per fuggire dalla sua ira: l'ha fatta uscire dalla stanza e poi l'ha finita con un coltello.