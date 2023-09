New York, turista ferito durante una rpaina. I proiettili colpiscono gamba e braccio: «Sono vivo per miracolo»

di Redazione web

Un turista inglese, Cameron Robertson, ha rischiato di morire durante una vacanza a New York con la moglie: l'uomo, infatti, si è ritrovato nel fuoco incrociato di alcuni malviventi a Brooklyn.

I proiettili lo hanno colpito, ferendolo al braccio e alla coscia, a destra. Cameron Robertson, sopravvissuto miracolosamente ai colpi d'arma da fuoco, si trovava in compagnia della moglie, Jill.

Come riporta il Daily Mail, i colpevoli non sono stati ancora catturati, e le indagini sono ancora in corso.

La sparatoria

I malviventi, col volto coperto, probabilmente tentavano di ferire degli agenti di polizia. Cameron Robertson e sua moglie, invece, stavano tornando da un concerto rock: i due stavano trascorrendo una vacanza di 4 giorni nella Grande Mela, ignari del pericolo che avrebbero corso.

La coppia era nei pressi di un supermercato, quando all'improvviso hanno sentito il rumore dei colpi di pistola. Robertson ha poi raccontato: «Abbiamo sentito un rumore, mia moglie ha sentito delle urla. Mi sono reso conto solo successivamente delle mie ferite. Inizialmente, pensavo si trattasse solo del braccio. Provavo dolore, e mia moglie tentava di premere sulla ferita per evitare di perdere altro sangue».

L'arrivo della polizia e dei paramedici si è rivelato provvidenziali: i soccorritori hanno subito trasportato il ferito e sua moglie in ospedale.

Una volta ricoverato, Robertson ha appreso anche della seconda ferita, alla coscia destra. I chirurghi, successivamente, hanno rimosso le pallottole dal corpo della vittima, per poi inviarle alla polizia di New York per le indagini.

Dopo la degenza, Cameron Robertson è tornato in Inghilterra con la moglie, in un volo della Virgin Airways.

L'allarme a New York

La vicissitudine di Robertson è indice di una situazione preoccupante nella Grande Mela: secondo le statistiche, si sta assistendo a una vera e propria escalation di criminalità.

Aumentano le sparatorie e tutti gli altri crimini, specialmente rispetto agli anni scorsi. I dati raffigurano un quadro drammatico per New York, dove il crimine si è diffuso a macchia d'olio a partire dalla fine dell'emergenza pandemica. Il sindaco Eric Adams, però, ha voluto rassicurare i cittadini, affermando che gli interventi della sua amministrazione stanno risolvendo il problema.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 21:26

