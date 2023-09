Sparatoria in una sala da biliardo: due morti. Clienti in fuga in preda al panico, si sono lanciati dalla finestra L'episodio è successo intorno alle 23 di lunedì. Le vittime sono di origine cinese. Ipotesi omicidio-suicidio







di Redazione web Sparatoria in una sala da biliardo in provincia di Prato. Due uomini, cittadini cinesi, sono stati trovati morti con ferite da arma da fuoco alla testa nella tarda serata di ieri all'interno di una sala biliardo di Mezzana. Asti, gambizza mamma che difende la figlia da molestie: fermato un uomo Agguato a Roma: uomo ucciso in auto, gambizzata la compagna. Terrore in strada: «La gente urlava» Cosa è successo Altri tre cittadini cinesi sono, inoltre, stati trasportati in ospedale perché, in preda al panico, si sono lanciati dalla finestra del locale dove è avvenuta la sparatoria. La vicenda si sarebbe svolta in tempi rapidi secondo la ricostruzione dei carabinieri di Prato. L'uomo armato avrebbe sparato con la pistola più volte, potrebbe aver esploso più di due colpi in base alle testimonianze. Gli altri avventori del locale da gioco nel frangente sono fuggiti. Alcuni sono rimasti feriti saltando dalle finestre all'esterno. Le indagini sono in corso. Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 11:57

