Agguato a Roma: uomo ucciso in auto, gambizzata la compagna. Terrore in strada: «La gente urlava»

È stato freddato in strada in pieno giorno mentre era in auto con accanto la compagna. A Roma sembra esserci una recrudescenza della criminalità. Teatro del fatto di sangue Tor Bella Monaca dove nel pomeriggio, attorno alle 17.15, un uomo, cittadino italiano di 38 anni, Daniele Di Giacomo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Ferdinando Quaglia. Ferita la compagna, M.O., di 26 anni.

