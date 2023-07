Sparatoria durante la partita di calcio, morto un allenatore: la diretta social riprende tutto, il video choc

Avrebbe dovuto essere una partita di calcio come tante, ma gli spari in campo hanno fatto calare il gelo e i giocatori sono fuggiti a gambe levate. La terribile sparatoria è avvenuta a Ciudad Obregon, in Messico, durante un match amatoriale tra amanti dello sport e del pallone. E a farne le spese è stato uno dei due allenatori che è stato assassinato mentre si trovava a bordo campo per dare le indicazioni ai suoi calciatori.

Allenatore assassinato durante la partita

Nel video, trasmesso in diretta sui social, si sente la sequenza di spari. Nelle immagini si vedono i calciatori di entrambe le squadre fermarsi di colpo, poi i suoni sordi della pistola. In campo cala il gelo, poi, i calciatori scappano negli spogliatoi e la diretta social, divenuta subito virale sui social network, si interrompe.

