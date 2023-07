«Io vittima di una sparatoria, colpita da 4 pallottole: il body di Kim Kardashian mi ha salvato la vita»

di Redazione Web

Angelina Wiley, tiktoker 22enne, è stata colpita è stata colpita da quattro proiettili a Kansas City, nel Missouri, il 1 gennaio 2023, mentre aspettava un taxi privato. Sul suo profilo Tiktok, attraverso un video, Angelina Wiley ha raccontato che le sue ferite sarebbero state ancora più gravi se non avesse indossato un body di Skims, il marchio shapewear di Kim Kardashian. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Kim Kardashian e Tom Brady, l'incontro e il flirt alla festa: cosa ha confessato lei agli amici

I vip stranieri pazzi per l'Italia: da Haaland a Michael Jordan e Kim Kardashian, le star innamorate del Belpaese

«Kim Kardashian mi ha salvato la vita»

Angelina Wiley ha definito il body di Kim Kardashian «un’armatura per donne», sottolineando come l’aderenza dell’indumento abbia agito come un laccio emostatico attorno al suo corpo, impedendole di dissanguarsi. «A Capodanno mi hanno sparato quattro volte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA