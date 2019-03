Il tumore al cervello la sta uccidendo, mamma lascia dei biglietti al figlio di 5 anni: «Aprili quando sarò morta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha un, cosìTyla Livingstone, 22enne scozzese, sta combattendo con umolto aggressivo dalla nascita di suo figlio. Il piccolo Preston ha soloe purtroppo non potrà avere accanto la mamma nella sua crescita, perché secondo i medici Tyla non riuscirà a vivere oltre i prossimi 4 anni.La giovane donna scoprì di stare male appena un mese dopo il parto, come riporta anche il Sun . I primi sintomi sono arrivati durante la gravidanza, Tyla si sottopose a una risonanza e dalle immagini emerse una massa che sembrava essere benigna. Dopo il parto la sua condizione è peggiorata e da esami più approfonditi è stato scoperto che il suo tumore era cresciuto e l'avrebbe uccisa.La mamma però non vuole arrendersi, e lo fa per suo figlio: si è sottoposta a chemioterapia e a radioterapia per rallentare il decorso della malattia, anche se la guarigione per i medici è impossibile. Da quel momento ha deciso di scrivere biglietti al proprio bimbo, pensieri e ricordi che quando sarà grande potrà leggere e ricordare, tenendo sempre a mente, chi era sua madre e quanto lo ha sempre amato.