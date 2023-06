«La mia tv si è accesa da sola, qualcuno ha provato a connettersi»: la propagandista di Trump (No vax) contro il governo: ci spiano

La repubblicana Marjorie Taylor Greene, molto vicina all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha raccontato un bizzarro episodio che sarebbe successo a casa sua. «Ieri sera nella mia residenza a Washinghton, la televisione si è accesa da sola e lo schermo ha mostrato il laptop di qualcuno che cercava di connettersi alla TV», ha detto. Non è chiaro cosa intendesse, ma in passato aveva più volte alimentato la teoria del complotto, secondo cui lo Stato americano controlli i cittadini grazie alla tecnologia.

Trump a processo per le carte segrete. L'ex presidente si dichiara «non colpevole»

Trump incriminato per i documenti riservati di Mar-a-Lago. «Ha conservato segreti nucleari. Piani top secret anche nella doccia»

Last night in my DC residence, the television turned on by itself and the screen showed someone’s laptop trying to connect to the TV.



Just for the record:



I’m very happy.

I’m also very healthy and eat well and exercise a lot.