Povia, salta il concerto a Sulmona. Lui si sfoga sui social: «Mafiosi». E il Comune vuole denunciarlo

Povia è, sicuramente, uno degli artisti italiani che, negli ultimi anni, si è rivelato molto controverso per alcune sue uscite sui social. In queste ultime ore, è di nuovo al centro dell'attenzione mediatica per alcune sue dichiarazioni in merito a una data estiva che si sarebbe dovuta tenere il prossimo 6 luglio a Sulmona. Ecco cos'è successo.

La vicenda

«Il Comune crede che possa succedere qualcosa per motivi di ordine pubblico e ti annulla il concerto. Io canto e non ammazzo la gente. Se l'istituzione si prende paura del nulla e si fa intimidire da quattro critiche, non solo gliela dà vinta a questi quattro beoti ma subisce quell'atteggiamento comunque mafioso perchè per paura viene portato ad annullare l'evento. Se è cosi un'istituzione, parlo in generale, deve cambiare mestiere». Non usa mezzi termine il cantante Povia per dire la sua, in un video pubblicato sulla pagina Facebook, all'indomani dell'annullamento del concerto che era stato fissato per il prossimo 6 luglio a Sulmona nell'ambito dei «Saldi in corso» e del cartellone estivo.

Le dichiarazioni del Comune di Sulmona

Grande amarezza da parte del cantante che parla di «sistema ideologico imposto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 22:54

