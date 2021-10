Povia attacca il green pass: «Sta sulle palle a tutti, anche ai vaccinati»

Giuseppe Povia torna ad attaccare il green pass e difende i manifestanti di sabato scorso a Roma. Il cantautore, noto per le posizioni 'complottiste', ha spiegato: «Il green pass sta sulle palle a tutti, anche ai vaccinati».

«In quella manifestazione, sabato a Roma in Piazza del Popolo, c'erano persone normalissime. Famiglie, persone disabili, lavoratori, persone pacifiche e non violente. Vaccinati e non. Perché il green pass sta sulle palle a tutti, parliamoci chiaro», ha spiegato Povia all'AdnKronos.

Il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo nel 2006, ha dichiarato: «A nessuno piace essere controllato, schedato, quando entra in un ristorante o al cinema». Povia ha poi rivelato: «Ci sarei dovuto essere anche io, ma avevo già dato la parola per essere presente ad un altro evento. Dovevo cantare delle canzoni, in cui racconto cosa penso di tutta la situazione. E dal palco avrei detto: 'Vediamo ora chi sono i 30, 40 pirla che fanno il casino!'. Alla prossima ci sarò senz'altro».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 16:48

