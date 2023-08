«Truffato da genitori egoisti in aereo, mi hanno mentito per cambiare il posto»

di Redazione web

Un uomo è stato preso in giro in aereo affinché gli venissero sottratti i posti che occupava con la moglie. La bugia, però, ha avuto un risvolto eclatante che l'uomo protagonista della vicenda non credeva possibile.

Accettando gentilmente il cambio di posto, l'uomo ha raccolto le sue cose e si è sposato verso il nuovo posto, ma ecco cosa ha scoperto.

Aereo senza bambini, vietati nella zona "solo adulti", la compagnia: «Per un volo calmo e rilassato»

Forte turbolenza in volo: l'incubo dei passeggeri dell'aereo Milano-Atlanta, 11 ricoverati in ospedale

Bugia a fin di bene?

«Io e mia moglie eravamo seduti su un volo internazionale di 14 ore.

Il cambio posto

«Continuando il suo racconto sul forum Reddit, l'uomo ha scritto: Ad un certo punto ho notato una ragazzina, un'adolescente più alta di mia moglie, avrà avuto 16 anni e giocava col cellulare. È allora che mi rendo conto che è la figlia per la quale i genitori erano nel panico. Nel tipico stile adolescenziale, sembrava disinteressata all'intera vicenda».

E il resto del volo non è andato liscio come sperato: «Sono stato spostato in un posto accanto a un bambino che scalciava e urlava per tutto il volo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA