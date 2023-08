«Il trucco per capire se la turbolenza in volo è effettivamente pericolosa»: segreto rivelato dal pilota

di Redazione web

Un pilota di Sydney ha vissuto alcune delle peggiori turbolenze che abbia mai avuto su un volo, proprio negli scorsi giorni, ma ha rivelato perché non c'era «niente di cui preoccuparsi». Jimmy Nicholson stava andando a Barcellona per la sua luna di miele dopo essersi sposato con la concorrente del programma americano Bachelor Holly Kingston all'inizio di questo mese. La coppia era seduta nella parte posteriore dell'Airbus quando si è imbattuto in una turbolenza estrema. Ecco cosa ha rivelato il pilota.

Il trucco del pilota

Jimmy ha pubblicato un video su TikTok in cui mostra la turbolenza in corso.

«Alcune delle peggiori turbolenze che abbia mai sentito. Quando è un volo breve non è comodo. Siamo nella parte posteriore dell'aereo, quindi qui è peggio. Potrebbero trattarsi di tempeste diffuse, quindi loro (i piloti, ndr) devono solo scegliere il percorso di minor resistenza e attraversarlo», ha spiegato l'uomo.

Poi ha spiegato perché non c'è da preoccuparsi: «Gli aerei sono costruiti per resistere a condizioni molto, molto critiche. Non è divertente, evidentemente, ma è normale, l'aereo non cadrà dal cielo». Poi ha mostrato il "trucco della bottiglia d'acqua": capovolgendo una bottiglia d'acqua, si poteva vedere che l'acqua non si muoveva molto, così si capisce la gravità della turbolenza e, «guardate fuori dalla finestrino» ha raccomandato a coloro che volano in ansia.

Una volta cessata la turbolenza, tutti erano sollevati. Per concludere ha risposto a chi crede che in quei momenti i piloti siano nel panico: «Rallentiamo l'aereo e cerchiamo il percorso migliore o restiamo in aria aspettando che passi e lasciandoci trasportare, ma mantenendo il controllo».

