Ryanair, statua della madonna sul volo occupa il sedile: «Non potevo credere ai miei occhi»

Su un volo Ryanair è comparsa la Vergine Maria. O, per meglio dire, una statua della Madonna è stata introdotta di nascosto all'interno dell'aereo e situata tra i sedili insieme agli altri passeggeri. A raccontarlo è un 27enn di Belfast che, di ritorno dal viaggio in Croazia con la sua ragazza ha preso un aereo diretto a Dublino, sul quale ha visto la statua della Madonna.

Ecco cosa è successo.

Un intruso a bordo

Il 2 agosto, il volo Ryanair ha lasciato la pista dell'aeroporto di Dubrovnik con quasi tre ore di ritardo e il personale aveva fretta di far salire a bordo le persone in modo che la compagnia potesse convenientemente evitare di sborsare un risarcimento.

«Non ho mai visto un aereo farci salire a bordo così in fretta», ha detto l'uomo al Daily Star.

«Ho anche notato che il tizio in fila con me aveva quella che sembrava una statua della Vergine Maria di quasi un metro e sessanta e in qualche modo era appena salita sull'aereo senza che nessuno avesse detto nulla», ha spiegato il testimone dell'accaduto.

Il ragazzo ha rivelato che un signore di circa cinquant'anni si è seduto tra le fila di sedili e «ha lasciato cadere la sua sacra reliquia sull'ambito posto vicino al finestrino».

Poiché il volo era pieno, però, l'uomo è stato scoperto ed è stato costretto a pagare una causale di 40 sterline (50 euro circa) perchè il bagaglio a mano era superiore a quello previsto e la sua statua è stata portata in stiva insieme all'altra.

È probabile che l'anziano signore stesse facendo un pellegrinaggio in uno dei siti religiosi della regione, forse Međugorje in Bosnia-Erzegovina, dove si dice che la Vergine Maria sia apparsa più volte. Ryanair è stata contattata per un commento da parte del tabloid inglese, ma non si è ancora espressa in merito.

