Catania, l'aeroporto riaperto dopo lo stop per l'eruzione dell'Etna: i voli in partenza e arrivo

L'aeroporto di Catania Fontanarossa, chiuso da ieri mattina alle 5, è tornato operativo. La società di gestione dello scalo comunica che è stato riaperto dalle 6 di stamane e consiglia ai passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Ieri erano stati cancellati tutti i voli in partenza da Catania mentre quelli in arrivo non cancellati sono stati dirottati su Trapani e Comiso.

L'aeroporto era stato chiuso a causa della cenere caduta sulle piste dopo l'eruzione dell'Etna.

