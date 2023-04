Treno passeggeri si scontra con una gru in Olanda: un morto e 30 feriti. Il convoglio ha preso fuoco. «Il binario doveva essere chiuso»

di Redazione web

Un ​Treno passeggeri si scontrato stanotte alle 3.35 con una gru in Olanda. Il primo bilancio dell'incidente riporta di un morto e 30 feriti. Il convoglio dopo lo schianto ha preso fuoco, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza olandesi.

Il treno dopo lo scontro con la gru è deragliato sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra L'Aia e Amsterdam. «Diverse decine di feriti vengono curati sul posto e portati in ospedale se necessario», hanno detto i soccorritori. «Gli specialisti stanno lavorando per mettere in sicurezza il treno».

«L'attrezzatura mai su un binario in servizio»

La gru coinvolta nell'incidente appartiene alla società di costruzioni BAM, ha confermato un portavoce della società, come riporta il quotidiano Het Parool. «Ma la nostra attrezzatura non è mai su un binario in servizio», ha sottolineato il portavoce affermando di non sapere come anche il treno merci sia entrato in collisione con la gru. «C'è ancora molto da indagare», ha detto.

Secondo le ferrovie olandesi (NS), lo scontro con la gru ha provocato il deragliamento del treno passeggeri, la cui parte anteriore è finita su un prato. Un portavoce della NS, inoltre, ha reso noto che un incendio è divampato nella parte posteriore del treno ed è stato spento durante la notte. Il quotidiano NRC Handelsblad scrive che il treno merci è di proprietà della DB Cargo ed era composto da 26 vagoni, nove dei quali trasportavano calce e il resto era vuoto.

Bij #voorschoten staat de ontspoorde trein leeg op en vooral naast het spoor. De -mogelijke- oorzaak van de ontsporing zien we ook: een spoorwegkraan die grotendeels verwoest is. Zaten 50 passagiers id trein, “meerdere zwaargewonden”. #rtlnieuws pic.twitter.com/0RlWV98qbz — Geert Gordijn (@geertgordijn) April 4, 2023

