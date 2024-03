«Cerco tre mariti: uno per l'amore, uno per i soldi e uno per il sesso»: ecco perché non succederà mai

di Redazione web

La monogamia, nonostante sia la forma di relazione più comune, non è universalmente accettata o desiderata. C'è chi preferisce una struttura più plurale, come una donna che aspira ad avere tre mariti, con l'idea che ognuno porti qualcosa di unico nella sua vita: amore, sostegno economico e soddisfazione sessuale.

Tre partner per una

Durante il podcast californiano Whatever, la proposta di avere più partner è emersa come soluzione all'incapacità di una singola persona di soddisfare pienamente i bisogni del proprio partner. «Questo è il motivo per cui molte relazioni non funzionano. Gli esseri umani non sono progettati per essere monogami», ha sostenuto la donna, sottolineando che la tendenza naturale è quella di cercare al di fuori della relazione ciò che manca, anche se si tratta di una piccola percentuale. La logica presentata è che avendo tre partner che ricoprono ruoli diversi, viene eliminata la necessità che una persona sia tutto per il proprio partner. Questa idea presuppone che la completa soddisfazione all'interno di una relazione sia un obiettivo raggiungibile solo quando le aspettative e i bisogni sono distribuiti tra più persone. «Quando stai con un partner che ti dà il 90% di quello che vuoi, cerchi quel 10% che manca in qualcun altro», ha commentato un'altra ragazza.

Il punto di vista maschile

Una voce discordante nel dibattito, stavolta di un uomo, ha sottolineato l'improbabilità di trovare tre uomini disposti a partecipare ad un accordo di questo tipo e rispettati anche dalla donna in questione. Questa nuova opinione suggeriva che la proposta della donna, sebbene potesse sembrare attraente per alcuni, potrebbe sollevare seri problemi pratici, soprattutto in termini di rispetto e accettazione reciproci tra le parti coinvolte: «L'uomo che rispetterai, quello con cui vorresti uscire o sposarti, non ti condividerebbe con altri uomini».

