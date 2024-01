«Ho scoperto che mia mamma ha tradito mio papà con un 16enne e poi è rimasta incinta di mio fratello. Adesso non so se dirgli la verità»

di Redazione Web

La famiglia, si sa, non si sceglie. I bambini crescono e assorbono tutto ciò che li circonda e man mano che diventano grandi iniziano a completare i tasselli del puzzle, per capire come sono andate certe dinamiche familiari, chi ha avuto torto o ragione, chi ha tradito per prima e a quanto ammonta l'eredità dei nonni.

Tradimenti, bugie, sesso e figli segreti sono il perno di un dramma familiare raccontato da una donna di 39 anni che di recente ha scoperto l'adulterio della mamma quando lei aveva solo 1 anno. La donna, che all'epoca aveva 24 anni, avrebbe tradito il marito andando a letto con un ragazzino di 16 anni, figlio di amici di famiglia. Adesso la figlia e la sorella della donna, di 42 anni, conoscono la verità su chi sia davvero il padre biologico del loro fratello minore di 38 anni.

Il tradimento

Tutto è iniziato quando i genitori della donna hanno deciso di separarsi, 4 anni fa. Da quel giorno la madre ha assunto un comportamento ambiguo nei confronti di tutta la famiglia e voleva che tutti e tre i figli non vedessero più l'ex marito. Li aveva messi davanti a un bivio: «O me o lui». Quando le due sorelle hano chiesto delucidazioni al padre in merito agli strani ultimatum della madre, l'uomo ha esortito facendo spallucce.

La svolta è arrivata un pomeriggio. Un'amica di famiglia aveva organizzato un incontro a casa sua per la nascita del nipotino ed è stato allora che le due sorelle hanno notato una somiglianza alquanto strana nel figlio della donna: il 50enne era la copia identica del fratello minore delle due sorelle. Le due donne, sorseggiando il té, avevano così scoperto l'identità del padre biologico.

La verità

«Non vogliamo dirgli che tutte queste persone gli hanno mentito per tutta la vita. O che il suo padre biologico sapeva di lui, lo ha visto crescere, ma ha scelto di non essere suo padre. Non vogliamo neanche rovinare il suo rapporto con la mamma, che lui reputa la sua migliore amica», ha spiegato la donna in un post su Reddit.

Ora il fratello dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico basato «su una storia medica che non è la sua» e ha anche due bambini con una rara malattia genetica che non è mai stata riscontrata nella loro famiglia. La donna è combattuta: dire la verità o continuate a tessere il filo di bugie in cui è nato il fratello?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA