Pallone d'oro: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi esclusi di lusso

Sophia Floersch, il primo post dopo 11 ore di operazione alla schiena: si era schiantata a 270 km/h.

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Finale con... puzza. Questo in brevissima sintesi l'esito di una delle sfida del, il campionato mondiale di freccette, che si è disputato nella città inglese di: la partita, valida per gli ottavi di finale del torneo, si è disputata fra il due volte campione del mondo, lo scozzese, e l'olandese. Ma uno dei due concorrenti avrebbe usato un'arma scorretta durante i lanci delle freccette:Sembrerebbe infatti che uno dei due abbia utilizzato le sue ventosità per ottenere un vantaggio. Lo sconfitto Harms, alla fine della partita se l'è presa con Anderson, che ha vinto il match con il punteggio di 10-2: «» ha dichiarato alla tv olandese Rtl7.Ma il due volte campione del mondo rigetta le accuse, puntando il dito contro il suo avversario: «. Poi lui (Harms) ha iniziato a giocare meglio e ho pensato che lui avesse avuto solo bisogno di "mollarne una". La persona che ha prodotto quell'odore però ha bisogno di vedere assolutamente un medico. Harms dice che sono stato io - conclude Anderson -». In effetti lo scozzese aveva ammesso di essersi lasciato andare a qualche flatulenza sul campo in passato.Colpevole o meno, aiutato dai suoi venti o no, Gary Anderson è arrivato fino in finale del torneo, dove però ha perso l'ultima partita contro Gerwyn Price.