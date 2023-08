Orrore alla Corrida, torero incornato da un toro: il video choc è virale. Trasportato in ospedale, come sta

di Redazione web

Un momento di grande paura, che fa parte della vita di un matador. Alejandro Conquero, 28 anni, è stato trafitto dalle corna di un toro in un'arena da corrida, a Huelva in Spagna. L'uomo è stato brutalmente incornato nel retto e violentemente sballottato in aria, sotto gli occhi sbalorditi di centinaia di spettatori.

Panico sugli spalti

La folla, infatti, è esplosa in urla di terrore quando Il torero è stato trafitto e ferito in modo pesante, anche se non grave, dopodiché è stato portato in ospedale. La terribile sequenza è stata ripresa e diffusa sui social, ma le immagini sono per stomaci forti.

La cornada a Alejandro Conquero ha sido horrible, estamos a la espera de un helicóptero que lo traslade al hospital. Que duro es esto , joder, que duro. pic.twitter.com/Y1fPZFtsk0 — Alfonso Ibarra ✝️🇪🇦 (@Aibabur) August 14, 2023

Trafitto dal toro

Nella scena il torero, come prevede il rito della corrida spagnola, si è avvicinato all'animale, per trafiggerlo, con l'obiettivo di abbatterlo, avvicinandosi sempre di più alle temibli corna, finché il toro non l'ha caricato ed incornato, fino a volare in aria, per poi ripiombare a terra a faccia in giù sulla sabbia, mentre il toro lo spinge verso il centro dell'arena.

Ferito non grave

E la bestia non aveva ancora finito poiché lo punta ed incorna una seconda volta, mentre la folla grida allarmata, temendo per la vita del giovane matador. La clip agghiacciante - condivisa su X, precedentemente nota come Twitter - è stata vista centinaia di migliaia di volte.

L'uomo è stato trasportato in aereo in ospedale a Madrid, dopo essere stato valutato dai medici in loco in seguito al raccapricciante incidente. Conquero è il figlio del famoso torero Jose Conquero, alias L'uragano di Huelva.

