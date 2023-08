Demolita la villa di Scarface in cui morì Al Capone: piscina, spiaggia privata e un molo, ispirò il film con Al Pacino

di Paolo Travisi

Chi non ricorda la terrificante sequenza finale del film Scarface, in cui Al Pacino, nei panni del gangster Al Capone si faceva uccidere nella sua lussuosa villa di Miami? Ebbene, quella scena iconica del cinema, in parte deve la sua fortuna alla vera magione del malavitoso italo-americano, che morì a Miami, nella sua villa che fece costruire negli anni Venti del secolo Novecento, all'apice del successo criminale.

Demolita per dimenticare

Oggi quella casa, simbolo del successo di un noto criminale, è stata demolita, nonostante gli sforzi per preservarla da parte di gruppi di conservazione del patrimonio culturale, in quanto la casa aveva un secolo di vita alle spalle, costruita in stile spagnolo nella Baia di Biscayne, in Florida.

Fu la tomba di Al Capone

Per salvarla dalla distruzione c'è stata anche una petizione per salvarla, ma la decisione è andata oltre l'interesse di pochi; la proprietà, che comprendeva una piscina, una spiaggia privata, sette stanze e un molo, fu realizzata dal gangster Al Capone fu, soprannominato Scarface per le evidenti cicatrici provocate dal coltello che avevo sul viso. Il noto criminale, che ispirò il film di Brian De Palma, morì nella villa nel 1947, dopo un periodo trascorso in carcere per evasione fiscale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 19:03

