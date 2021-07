Titanic a 110 anni di distanza visite al relitto: «Potrebbe non restare nulla. Dobbiamo documentare in fretta tutto il possibile»

Da 110 anni giace sul fondale dell’Oceano. È ormai una delle pagine di storia più conosciuta al mondo, ma anche in quelle del cinema: la nave del Titanic sopravvive, seppur ancora per poco. Affondata il 29 aprile del 1921, la nave più famosa al mondo, il Titanic, si sta deteriorando. Per questo, è nata l’esigenza di valutarne lo stato di conservazione e creare delle visite turistiche che possano permetterne la manutenzione.

Vederla sarà un lusso per pochi visto che l’ammontare della visita non sarà di certo modesto. Il primo ad aggiudicarsi la super visita al relitto è Jeff Bezos, imprenditore e presidente di Amazon, che ha acquistato all’asta la visita turistica alla Blue Origin, offrendo 28milioni di euro.

Il presidente della Ocean gate Expeditions commenta: «In pochi decenni potrebbe non restare nulla del Titanic: dobbiamo documentare in fretta tutto il possibile».

Per vedere ciò che resta della nave bisognerà versare 150mila euro, che in parte servirà per la manutenzione. Perciò, il primo viaggio sarà fatto da esperti oceanografi e archeologi che con un sottomarino cercheranno di capirne lo stato di conservazione del relitto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA