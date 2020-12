Time, la prima copertina per la "Ragazza dell'anno": è la scienziata prodigio 15enne Rao

La rivista americana Time ogni anno sceglie la persona più influente dei passati 12 mesi. Nel 2020, ha deciso di introdurre una nuova categoria: “Ragazza/o dell'anno". Il prestigioso riconoscimento, per la prima volta, se l'è aggiudicato Gitanjali Rao, scienziata quindicenne degli Stati Uniti, grazie ad alcune rivoluzionarie invenzioni. Rao ha superato una ricca concorrenza: ben 5mila candidati!

Leggi anche > Greta Thunberg persona dell'anno 2019 di Time. A 16 anni è la più giovane di sempre

Gitanjali Rao, originaria di Denver, Colorado, ha stupito tutti per la sua capacità di inventare dispositivi utili in diversi campi. I suoi maggiori traguardi, ad esempio, spaziano dalla lotta al cyberbullismo (per la quale ha creato un'app e un'estensione su Chrome che grazie all'intelligenza artificiale rileva i bulli del web) a quella ambientalista. La sua invenzione più importante è infatti un dispositivo che individua tracce di piombo nell'acqua potabile.

Grazie a questo successo, la ragazza spera di poter ispirare tanti altri giovani in tutto il mondo ad impegnarsi e a sognare, per trovare le soluzioni ai tanti piccoli e grandi problemi del pianeta. Come ricorda il Guardian, cinque persone sono arrivate in finale per il titolo di "Time's kid of the year", e Gitanjali Rao è stata infine scelta da una giuria composta da coetanei e dal presentatore Tv Trevor Noah, molto conosciuto negli Stati Uniti.

Durante un'intervista televisiva insieme all'attrice e attivista Angelina Jolie, la giovane Gitanjali Rao ha dichiarato: «Non sembro il tipo di scienziato a cui siamo abituati. Tutto quello che vedo in tv è solitamente un maschio bianco e vecchio. Il mio obiettivo non è solo contribuire a risolvere i problemi del mondo, ma spingere e ispirare altri a fare lo stesso. Voglio lanciare questo messaggio: se posso farlo io, puoi farlo anche tu, chiunque può farlo».

Una determinazione che ricorda e si allinea a quella di tanti altri giovani che si sono messi al servizio di giuste cause, della democrazia, della libertà, dell'ambiente. I più famosi sono senza dubbio Greta Thunberg, paladina della rivoluzione ambientalista, e Joshua Wong, leader della resistenza a Hong Kong contro le ingerenze politiche cinesi. Ma i giovani che nel mondo si battono per la giustizia e la scienza sono migliaia, se non milioni. E la loro voce, ogni giorno che passa, diventa sempre più forte e difficile da ignorare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA