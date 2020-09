Arrestato di nuovo il leader della resistenza di Hong Kong: a 23 anni l'attivista Joshua Wong guida la protesta contro la Cina

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha solamente 23 anni ma la tenacia e l'esperienza di un veterano:allo strapotere della Cina. Wong ha dato vita ad unche da oltre un anno vede migliaia di persone scendere in piazza e per le strade per frenare le ingerenze politiche di Pechino. Per questo motivo, nonostante la giovane età, Wong è già finito in manette diverse volte. Ma la sua risposta è sempre la stessa:«L'arresto di oggi è un classico abuso di potere del criminale sistema giudiziario, basato su accuse giudicate già incostituzionali tempo fa. Comunque,». Queste le parole di, gestito insieme ad altri protestanti. L'attivista è diventato celebre non solo in patria, dove ha convinto migliaia di concittadini a lottare a testa alta contro le ingiustizie, ma anche nel resto del mondo. Joshua può contare inoltre sul sostegno di associazioni in difesa dei diritti umani, prima fra tutte Amnesty International., la polizia ha arrestato l'attivista ventitreenne con l'accusa di aver partecipato ade di aver indossato una mascherina,. La protesta verteva proprio su questa normativa, giudicata assurda da Wong e dagli altri protestanti e incostituzionale dal tribunale. Wong è stato rilasciato poche ore dopo, dietro pagamento di una cauzione, ma dovrà comparire davanti alla corte il prossimo 30 settembre.L'attivismo politico diè iniziato fin dai primi anni dell'adolescenza. Nel 2014 è stato uno dei protagonisti della Rivoluzione degli Ombrelli. Tre anni dopo fu incarcerato per la prima volta. Nonostante arresti e denunce continuino a moltiplicarsi negli anni, Joshua Wong è diventato una spina nel fianco per il governo di Pechino. Il giovane leader del movimento pro-democrazia, che lotta strenuamente per difendere i diritti umani e l'indipendenza di Hong Kong, tiene la schiena dritta: «Possono perseguitarci, possono arrestarci, possono rinchiuderci in prigione, ma