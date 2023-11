La cassiera tiktoker smette di lavorare: «Ora vendo foto dei miei piedi, guadagno di più». Ecco quanto costano

di Tommaso Cometti

Grazie al web, stanno emergendo nuove "professioni", che consentono alle giovani donne di emanciparsi finanziariamente. Molte ragazze, infatti, stanno riuscendo ad abbandonare lavori tradizionali per guadagni maggiori, vendendo foto...particolari. Jessie Tyron, ad esempio, ha raccontato di aver guadagnato migliaia di euro, vendendo a diversi estimatori le foto dei suoi piedi. Come racconta il Daily Mail, la ragazza trascorre 30 minuti al giorno per realizzare le istantanee, che costano 3 euro circa.

La storia di Jessie

Prima di scoprire questo nuovo business, Jessie faceva la cassiera: adesso, guadagna una cifra decisamente superiore, di circa 1.150 euro al mese. Jessie ha dichiarato: «Attualmente, con queste foto guadagno molto di più, è cominciato tutto con una battuta di un mio amico».

La tiktoker usa i social per trovare estimatori, che possono anche chiederle di indossare determinate scarpe o calze.

Per quanto riguarda i prezzi, la ragazza ha raccontato: «Il costo standard è 3 euro, ma può aumentare a seconda delle richieste del cliente. Lo farò fin quando mi sarà possibile: minima spesa, massima resa!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 16:00

