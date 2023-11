Il tiktoker Mizzy e le bravate social, esplode la rabbia sul web: «Deve marcire in galera». Cosa ha fatto

di Tommaso Cometti

Una vicenda sta facendo discutere gli inglesi: un tiktoker 19enne, soprannominato Mizzy, è riuscito ad evitare il carcere, pur avendo commesso numerosi reati. Il ragazzo, infatti, avrebbe diffuso online contenuti di cui non aveva la licenza, e avrebbe anche effettuato numerose violazioni di domicilio. Come riporta il Daily Mail, il 19enne dovrà trascorrere 18 mesi in un carcere minorile, e per molti cittadini la punizione non è sufficiente: su X, ad esempio, numerosi utenti hanno criticato l'eccessiva indulgenza della corte.

Le colpe di Mizzy

Bacari-Bronze O'Garro, alias Mizzy, è una vera e propria star: il 19enne, infatti, ha oltre 30mila follower su Youtube, e 57mila seguaci su Instagram. Mizzy ha esordito come "burlone" su TikTok poco tempo fa, immortalando sui social i suoi scherzi di cattivo gusto: queste bravate, però, ben presto sono diventate fonte di reati.

Lo scorso mese, un ordine del tribunale gli ha imposto di non utilizzare i social media, ma il 19enne ha continuato imperterrito a diffondere online i video delle sue goliardate delinquenziali, beffandosi dell'ordinanza.

Le polemiche

L'avvocato del ragazzo ha dichiarato: «Il mio cliente aveva 18 anni, adesso sta studiando all' Haringey Sixth Form College. Ha degli ottimi voti, sta studiando con costanza. Sta anche lavorando come cameriere. Inoltre, ha un figlio di un anno, che può vedere una volta a settimana. La sua attenuante è la giovane età, ma adesso sta cercando di cambiare». Ma le risposte del legale non hanno placato le ire di tanti inglesi, che si sono sfogati sui social.

Throwback to Mizzy calling me an ‘egomaniac craving for clout’ because I asked him why he broke into people’s homes…



Good riddance. https://t.co/CEuZrlQTgO pic.twitter.com/eggA0qD5ZC — Andreas Koureas 🇮🇱 (@AndreasKoureas_) November 22, 2023

This penis is called mizzy. It's a tiktokker from the UK who does "pranks"

The f*ggy little cunt got locked up for 18 weeks today because the judge didn't think he was funny. pic.twitter.com/H19zYFmrzf — Sleepypilgrim (@sleepypilgrim) November 21, 2023

Su X, ad esempio, un utente ha commentato: «Dovrebbe stare in galera, non in una struttura a giocare con l'xBox». Un altro, inoltre, ha scritto: «Sbattete in carcere questo clown».

