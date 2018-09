Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«braccata» da una coppia di sposini. Il primo ministro britannico era in visita di piacere sull'insieme al marito Philip quando, scendendo da una barca, è stata fermata da, freschi neo sposi che stavano scattando le foto dopo essersi uniti a nozze. E così hanno deciso di immortalare il momento al fianco della May.La signora Dight, 32 anni, non credeva ai suoi occhi quando Theresa May è apparsa mentre scattavano le foto. «Abbiamo deciso di posare per le foto vicino al molo - ha detto la donna al Times - Abbiamo visto questo grande incrociatore a motore che si è fermato al molo e qualcuno ha detto: è Theresa May. Mentre stava risalendo sul pontile abbiamo chiesto il permesso allo staff della sicurezza di scattare una foto con lei».Felice anche il marito Jason. «L'abbiamo chiamata, lei si è fermata per una foto e ci ha detto quanto fosse bella Michelle e ha anche aggiunto scherzando 'non sono vestito per l'occasione'. Poi si è messa tra noi, ha posato al nostro fianco e ci ha fatto gli auguri per il futuro».