Il re della Thailandia ripudia l'amante sposata a luglio: «Si atteggia a regina»

Il re Vajiralongkorn è salito al trono dopo la morte di suo padre nel 2016. Ha avuto quattro mogli: la principessa Soamsawali dal 1977 al 1993; Yuvadhida Polpraserth dal 1994 al 1996; Srirasmi Suwadee tra il 2001 e il 2014; e la regina Suthida. Nel 1996 ha denunciato la sua seconda moglie, fuggita negli Stati Uniti, e rinnegati quattro figli. Il monarca è sempre stato eccentrico, in Germania, dove trascorre molto tempo al Grand Hotel Sonnenbichl a Garmisch-Partenkirchen, è stato fotografato con una striminzita maglietta-top, i jeans e il corpo ricoperto di tatuaggi. Leggendaria la passione per il suo barboncino, Foo Foo: il re lo faceva partecipare a feste e ai ricevimenti, vestito in abito da sera, con tanto di guanti per le zampe. Foo Foo era adorato tanto che spuntò anche il video della sua festa di compleanno, con la moglie dell'epoca, un'ex cameriera, Srirasmi, in topless sul pavimento che gli cantava Happy Birtday e mangiava dalla stessa ciotola del cane. Quando il cane morì, re gli fece un funerale andato avanti per quattro giorni, con tanto di riti buddisti.

