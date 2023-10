«Ho fatto il test del Dna per divertimento: mia mamma è una bugiarda». La scoperta choc di un 27enne

di Redazione web

La scoperta choc

Il 27enne, infatti, è riuscito a risalire ad una famiglia che abita nel vicinato composta da sei fratelli, l'unica femmina è una cara amica della mamma. Non è difficile quindi immaginare che il papà biologico possa trovarsi tra i cinque fratelli della donna: «Mio padre è di quella famiglia, quale dei cinque può essere?», ha chiesto il 27enne alla mamma che ha risposto con sincerità: «Non saprei proprio dirtelo».



Gli utenti di Reddit, dopo aver letto questa storia, sono rimasti sconvolti dinanzi all'ipotesi di un papà biologico in dubbio tra cinque e che si è trattato di un mistero che per quasi 30 anni la mamma non abbia sentito la necessità di risolvere.

